«STOP - Мошенник» - акция сотрудников транспортной полиции Крыма

На железнодорожном вокзале Симферополя сотрудники подразделения охраны порядка Крымского линейного управления МВД России на транспорте совместно с представителями железнодорожной транспортной компании «ГрандСервисЭкспресс» и Крымской железной дороги провели социальную акцию«STOP — Мошенник». Правоохранители совместно с партнерами вручали специальные памятки прибывающим в Республику Крым пассажирам и разъясняли требования законодательства как Российского, так и местного – Республиканского, в условиях противодействия пандемии.

Специалист юридического направления Крымского ЛУ МВД России на транспорте Евгения Феденева разъясняла прибывшим о правилах подачи заявлений и обращений граждан в органы правопорядка. В каких конкретно случаях, стоит незамедлительно обращаться к правоохранителям, где и в каких населенных пунктах присутствуют подразделения Управления транспортной полиции Крыма. Особое внимание уделялось мошенничествам и кражам, а также, как обывателю не попасться на различные уловки преступников. Участники акции, как и сами пассажиры выразили надежду, что предупредительные и разъяснительные меры позволят не допустить совершение краж и мошеннических действий на объектах железнодорожного, морского и воздушного транспорта, — отмечают в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.