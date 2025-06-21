Сторис в Тик-Ток: зачем они нужны и как их использовать с умом

TikTok постоянно меняется, и новые фишки появляются чуть ли не каждый месяц. Одна из самых интересных – это сторис. Да-да, теперь не только ВКонтакте и других соцсетях, но и TikTok предлагает формат временных публикаций. В этой статье разберем, как добавить сторис в ТикТок, как они работают, зачем нужны и как использовать их с пользой.

Что такое сторис в TikTok

Сторис в TikTok появились относительно недавно, но уже активно используются. По сути, это короткие видео, которые живут всего 24 часа. Они не попадают в основную ленту и не остаются на профиле (только если вы сами их сохраняете). Истории можно смотреть, листать, комментировать, реагировать на них – все как в других соцсетях.

Формат сторис помогает быть ближе к аудитории, делиться закулисьем, настроением, мелкими событиями из жизни, которые не тянут на полноценный ролик.

Чем сторис в ТикТок отличаются от других видео

На первый взгляд, это просто короткий ролик, загружаемый другим способом. Но есть ключевые отличия:

сторис существуют только 24 часа, потом исчезают.

у них нет лайков, но есть просмотры и комментарии.

они отображаются на аватарке пользователя – синим ободком.

их можно делать как «на скорую руку», без монтажа и фильтров.

Истории помогают не только развлекать аудиторию, но и стимулировать активность. Чем чаще вас смотрят, тем выше общая вовлеченность. А это важно для алгоритмов TikTok.

Зачем использовать сторис

Если вы только начинаете развиваться на платформе, сторис помогут стать более «живыми» для подписчиков. Не все хотят смотреть длинные видео, особенно каждый день. А вот заглянуть в короткую сторис – легко.

Вот несколько причин, почему сторис – это полезный инструмент:

поддержка регулярности. Даже если не успели смонтировать полноценный ролик, можно выложить историю.

Даже если не успели смонтировать полноценный ролик, можно выложить историю. закулисье. Люди любят видеть, что происходит «по ту сторону экрана».

Люди любят видеть, что происходит «по ту сторону экрана». обратная связь. В сторис часто легче получить комментарии и понять, что интересно подписчикам.

В сторис часто легче получить комментарии и понять, что интересно подписчикам. личное общение. Через сторис проще строить доверие и узнаваемость.

Если вы ведете блог, продаете товары, делаете обзоры или просто развлекаете аудиторию, этот формат точно стоит попробовать.

Как добавить сторис в TikTok

Процесс очень простой:

Откройте TikTok и нажмите плюс – как будто собираетесь снимать обычное видео. Внизу выберите вкладку «Сторис» (или значок камеры с надписью Story). Снимите короткое видео (до 15 секунд). Добавьте текст, стикеры или фильтр – если нужно. Опубликуйте.

Все. Через сутки сторис исчезнет. Но за это время ее могут увидеть десятки или сотни человек.

Как продвигать сторис и получать больше просмотров

TikTok тоже ранжирует сторис. Чем больше у вас активных подписчиков, тем чаще ваши сторис попадают им в глаза. Поэтому важно поддерживать интерес к аккаунту.

Вот несколько способов, как повысить охват:

публикуйте регулярно. Например, утром – приветствие, днем – что-то из «процесса», вечером – подведение итогов.

делайте сторис интерактивными. Задавайте вопросы, предлагайте делиться мнением.

комментируйте сторис других. TikTok показывает активных пользователей чаще.

поддерживайте визуальную чистоту. Даже если снимаете быстро, старайтесь, чтобы не было слишком темного или неясного кадра.

используйте узнаваемые элементы. Это может быть фон, одежда, музыка, чтобы зрители вас запоминали.

Спецсервисы могут помочь ускорить продвижение. С их помощью можно:

накрутить просмотры и реакции на видео и сторис;

увеличить количество подписчиков – от реальных пользователей;

настроить плавную подачу активности, чтобы все выглядело естественно;

получить первые результаты уже через 10 минут после оплаты.

Факты и цифры, которые стоит знать

Вот что говорят цифры:

в среднем сторис набирают 30–50% от количества подписчиков – то есть при 1000 подписках, вашу историю могут увидеть 300–500 человек.

67% пользователей TikTok говорят, что чаще взаимодействуют с аккаунтами, которые публикуют сторис.

более 70% молодых пользователей TikTok считают сторис «более личным» форматом общения.

А теперь сравните: обычный ролик может провалиться в рекомендациях, а сторис увидит почти каждый подписчик.

Что еще можно сделать

Вот о чем нужно помнить, чтобы сторис действительно работали на вас, а не просто исчезали в никуда:

делайте сторис с какой-то идеей: мотивация, юмор, совет, реакция на событие.

не бойтесь быть собой. Этот формат про живое общение.

сохраняйте истории, которые понравились подписчикам – и делайте на их основе отдельные видео.

отслеживайте статистику: сколько людей посмотрело, сколько написало комментарии – это помогает понять, что заходит.

Подведем итог

Сторис в TikTok – это не просто тренд, а удобный инструмент для общения, продвижения и удержания внимания. Если использовать их регулярно и с умом, вы заметите, как растет вовлеченность и интерес к вашему аккаунту.

Попробуйте. TikTok – это не только вирусные танцы, но и площадка, где можно расти, если знаешь, как с ней обращаться. И сторис – отличный способ начать.

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