Страховщики помогут россиянам, находящимся в группе риска, пройти тест на COVID-19

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс вошел в состав координационного совета Альянса по борьбе с коронавирусом. В условиях пандемии российское страховое сообщество видит свою задачу в профилактике коронавирусной инфекции, включая своевременное прохождение россиянами соответствующих тестов. Страховые представители помогут россиянам, находящимся в группе риска, пройти тест на COVID-19. Для этого медицинским организациям будут предоставлены наиболее современные российские разработки в области обнаружения источников инфицирования и предотвращения распространения COVID-19.

Инициатива ВСС принять участие в работе Координационного совета является выражением нашей гражданской позиции. Компетенции медицинских страховщиков позволяют выступить инструментом получения россиянами оперативной и качественной медицинской помощи при подозрениях на заражение вирусом COVID-19. В текущей ситуации необходимо использовать все возможные ресурсы для защиты от заболевания. Учитывая сложившуюся ситуацию в мире, в очередной раз хотим напомнить о важности и необходимости страхования для человека в современном обществе, – цитирует пресс-служба Игоря Юргенса.

Активность медицинских страховщиков, отмечают специалисты, будет направлена, в первую очередь, на своевременность прохождения теста на вирус COVID-19 россиянами, находящимися в группах риска.

Оперативное тестирование населения нужно для снижения беспокойства и панических настроений среди людей, – говорит вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов. – Сегодня усилия страховых медицинских компаний направлены на широкое информирование граждан о мерах профилактики, симптомах и действиях, в случае их появления. Основной фокус делается на граждан, относящихся к группам риска – страдающих хроническими заболеваниями, а также в возрасте старше 55 лет. По телефонам «горячей линии» страховые представители разъясняют в том числе необходимость соблюдения карантинных мероприятий в случае прибытия из стран, где был выявлен коронавирус, и при контакте с прибывшими оттуда людьми.

Страховые медицинские организации также занимаются координацией работы ведущих российских клиник и сетей лабораторий, которые примут участие в проекте. Опыт в сфере обеспечения доступности медицинской помощи в условиях эпидемий, имеющиеся у СМО ресурсы по адресному информированию населения, умение организовать маршрутизацию пациентов являются одной из ключевых компетенций СМО.

На текущий момент зафиксировано относительно немного обращений застрахованных лиц в службу федерального контакт-центра СМО по поводу коронавирусной инфекции (КВИ). В основном граждан интересуют вопросы о том, какими профилактическими мерами можно себя обезопасить, и куда следует обращаться при симптомах, похожих на коронавирус.

Страховые представители информируют обратившихся граждан о временном порядке работы медицинских организаций в условиях эпидемии. Уточняют, какие граждане относятся к группам риска, в каких случаях и при какой симптоматике необходимо вызвать врача на дом. Разъясняют необходимость соблюдения карантинных мероприятий в случае прибытия из стран, где был выявлен коронавирус, и при контакте с прибывшими оттуда людьми.