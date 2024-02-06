Странно, но факт: в прошлом году крымчане 1600 раз меняли… свои имена

В 2023 году в Республике Крым зарегистрировано 1 618 записей актов о перемене имени. Об этом сообщили в минюсте РК. Количество данных видов актов гражданского состояния в прошлом году больше количества 2022 года, тогда было 1 365 соответствующих государственных регистраций. Чем руководствовались крымчане? Неужели принципом, «как вы яхту назовете, так она и поплывет», в надежде на более «удачливые» и «счастливые» имена? В минюсте кое-что уточнили:

Само определение государственная регистрация перемены имени подразумевает перемену не только имени, а также фамилии или отчества. В целом, в минувшем году в соответствующих заявлениях граждане по-прежнему указывали следующие причины: желание привести в соответствие личные документы, возродить родовую фамилию, желание носить добрачную фамилию после расторжения брака (если при регистрации расторжения брака граждане остались с брачными фамилиями), желание носить общую с супругом или супругой фамилию (если при регистрации заключения брака они остались с добрачными фамилиями), а также желание изменить фамилию, имя или отчество, чаще имя, на совершенно новое.

В 2023 году наиболее часто граждане обращались за переменой имени в августе – 187, в сентябре и июне — по 152, в марте — 149. Реже — в январе — 83, в декабре — 113, в июле – 122. Больше всего записей о перемене имени было составлено в Симферопольском районе, в Симферополе, в Ялте, в Евпатории, в Керчи и в Бахчисарае.