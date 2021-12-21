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Странное происшествие в Севастополе: в жилой дом ударила молния
Фото: pxhere.com

Странное происшествие в Севастополе: в жилой дом ударила молния

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия в Крыму 12:14 21.12.2021

Сегодня утром (в 8:50) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в Севастополе, на улице Маринеско произошёл резкий хлопок неясного происхождения под крышей подъезда жилого дома. К месту незамедлительно выдвинулись подразделения МЧС России, а также специалисты Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города и иные экстренные службы.

По прибытии подразделений установлено: погибших и пострадавших нет, произошёл удар молнии. Силы по предназначению не задействовались, — сообщили в ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Была ли утром гроза в Севастополе? Синоптики пока затрудняются ответить.

Странное происшествие в Севастополе: в жилой дом ударила молния

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