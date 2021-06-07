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Страны Евросоюза продлит еще на год санкции против Крыма
Фото: pxhere.com

Страны Евросоюза продлит еще на год санкции против Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:17 07.06.2021

Санкции навсегда?

Страны Евросоюза в очередной раз без обсуждения примут решение о продлении на год санкций против Крыма 9 июня на заседании Комитета постоянных представителей стран Евросоюза (КОРЕПЕР). Об этом говорится в опубликованной в понедельник программе КОРЕПЕРа, сообщает ТАСС.

КОРЕПЕР согласует «решение Совета ЕС относительно ограничительных мер в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя (так в ЕС называют воссоединение Крыма с Россией на основании референдума — прим. ТАСС)», говорится в документе. После этого решение будет утверждено Советом ЕС на уровне министров также без дискуссии и вступит в силу в конце июня.

Ограничительные санкции против Крыма и его жителей были приняты Евросоюзом в июне 2014 года в рамках Стратегии ЕС по непризнанию аннексии Крыма. Эти санкции запрещают европейскому бизнесу поддерживать какие бы то ни было контакты с предприятиями Крыма, запрещает европейским авиакомпаниям летать в Крым, а судам — заходить в крымские порты, вводит полную торговую блокаду полуострова, а также запрещает странам ЕС давать визы жителям Крыма, получившим российские паспорта.

Этот санкционный пакет продлевается ежегодно без обсуждения, поскольку в 2014 году ЕС определил, что эти рестрикции будут оставаться в силе, пока Крым будет оставаться в составе Российской Федерации.

Страны Евросоюза продлит еще на год санкции против Крыма

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