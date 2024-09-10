Страшная месть по-севастопольски или алкомаркет в огне

Севастопольские полицейские задержали подозреваемого, который поджег входную дверь алкомаркета. Злоумышленником оказался 49-летний местный житель, который из мести за невыплаченную зарплату решил насолить своему работодателю и поджег входную дверь магазина.

Установлено, что мужчина устроился продавцом в алкогольный магазин, однако, проработав шесть смен, не получил обещанное денежное вознаграждения и очень возмутился. Чтобы отомстить работодателю, злоумышленник взял в магазине картонные коробки, сложил их возле входа, облил горючей жидкостью и поджег, после чего отправился на противоположную сторону дороги, чтобы наблюдать за происходящим. Случайный прохожий, заметив возгорание, сразу же вызвал экстренные службы, а удовлетворенный подозреваемый скрылся в неизвестном направлении. В результате пожара был причинен материальный ущерб на сумму более 47 тысяч рублей, однако не работодателю, а 41-летней собственнице помещения, которое она сдавала в аренду, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району установили, что к повреждению чужого имущества причастен продавец магазина, и задержали его. Следственным отделом в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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