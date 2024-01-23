Страшная месть. В Крыму мужчина сжег автомобиль односельчанина

В Крыму сотрудники полиции установили подозреваемого в поджоге автомобиля односельчанина.

В дежурную часть ОМВД России по Бахчисарайскому району Республики Крым из МЧС поступило сообщение о возгорании в одном из сел района автомобиля «Chery». Иномарка получила незначительные повреждения, поскольку пламя не распространилось на салон.

Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий установили, что причиной возгорания стал поджог, и задержали подозреваемого – ранее не судимого местного жителя. Мужчина свою вину признал и пояснил, что у него сложились личные неприязненные отношения с собственником транспортного средства, поэтому он таким образом решил ему отомстить: вылил бензин на капот автомобиля и поджёг, – рассказали подробности в МВД по РК.