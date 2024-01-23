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Страшная месть. В у мужчина сжег автомобиль односельчанина

Страшная месть. В Крыму мужчина сжег автомобиль односельчанина

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:42 23.01.2024

В Крыму сотрудники полиции установили подозреваемого в поджоге автомобиля односельчанина.

В дежурную часть ОМВД России по Бахчисарайскому району Республики Крым из МЧС поступило сообщение о возгорании в одном из сел района автомобиля «Chery». Иномарка получила незначительные повреждения, поскольку пламя не распространилось на салон.

Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий установили, что причиной возгорания стал поджог, и задержали подозреваемого – ранее не судимого местного жителя. Мужчина свою вину признал и пояснил, что у него сложились личные неприязненные отношения с собственником транспортного средства, поэтому он таким образом решил ему отомстить: вылил бензин на капот автомобиля и поджёг, – рассказали подробности в МВД по РК.

Сумма ущерба, причинённого владельцу машины, будет установлена в ходе экспертизы.

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Следственным отделом ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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