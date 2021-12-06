Страшное ДТП на дороге «Нижнегорский – Белогорск»: десять человек пострадавших

В том числе двое детей.

Накануне вечером (в 18:40) на дороге «Нижнегорский – Белогорск» произошло ДТП, в котором пострадало 10 человек, из них двое несовершеннолетних (2010 и 2020 г.р.).

Водитель автомобиля ВАЗ, вблизи села Косточковое Нижнегорского района, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, допустил занос машины с выездом на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Daewoo Nexia», – сообщили в ГИБДД.

На месте аварии работали все оперативные службы. Водитель и пассажир автомобиля «Daewoo Nexia», а также пассажир автомобиля ВАЗ 21124 получили тяжелые травмы и были немедленно госпитализированы. Позднее еще 7 человек были доставлены в лечебное учреждение.

Полиция и прокуратура проводят проверку.

В настоящее время органами внутренних дел проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты которой взяты на контроль в прокуратуре Республики, — отметили в прокуратуре Крыма.

Фото: МВД по РК.