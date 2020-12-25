Страшное ДТП на трассе «Джанкой – Симферополь»: трое погибших

Сегодня вечером на трассе «Джанкой – Симферополь» произошло ДТП, в котором погибли три человека. Столкновение трех легковых автомобилей произошло в районе перекрестка на села Новоандреевка и Широкое.

Водитель автомобиля «Mazda» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Škoda», после чего произошло столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП погибли 3 человека — пассажир автомобиля » Mazda», водитель и пассажир » Škoda». Еще один человек получил телесные повреждения, — сообщили в ГИБДД.

Что интересно, по свидетельству очевидцев ДТП, водитель ВАЗа отделался царапинами.

На месте аварии работали все оперативные службы. По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку.

Фото: Аблгани Балкуев, Егор Иваненко, ВК, Автопартнер Крым.