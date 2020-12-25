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Страшное ДТП на трассе «Джанкой – Симферополь»: трое погибших

Страшное ДТП на трассе «Джанкой – Симферополь»: трое погибших

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:40 25.12.2020

Сегодня вечером на трассе «Джанкой – Симферополь» произошло ДТП, в котором погибли три человека. Столкновение трех легковых автомобилей произошло в районе перекрестка на села Новоандреевка и Широкое.

Водитель автомобиля «Mazda» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Škoda», после чего произошло столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП погибли 3 человека — пассажир автомобиля » Mazda», водитель и пассажир » Škoda». Еще один человек получил телесные повреждения, — сообщили в ГИБДД.

Страшное ДТП на трассе «Джанкой – Симферополь»: трое погибших

Что интересно, по свидетельству очевидцев ДТП, водитель ВАЗа отделался царапинами.

На месте аварии работали все оперативные службы. По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку.

Страшное ДТП на трассе «Джанкой – Симферополь»: трое погибших

Фото: Аблгани Балкуев, Егор Иваненко, ВК, Автопартнер Крым.

Страшное ДТП на трассе «Джанкой – Симферополь»: трое погибших

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