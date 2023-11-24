Страшное ДТП на трассе «Симферополь – Красноперекопск»: три человека погибли на месте

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Красноперекопском районе. Авария, унесшая жизни трех человек, случилась сегодня днем, в 17:15 на трассе «Симферополь – Красноперекопск».
Водитель автомобиля BMW, двигаясь на 114 км+200м, выехал на встречную полосу, в результате чего допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2115, под управлением водителя, 1999 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП погибли водители обоих транспортных средств. Женщина 1982 года рождения, которая находилась в автомобиле BMW в качестве пассажира также получила травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в МВД по РК.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Красноперекопского района. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: МВД по РК.
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С тегами: ДТП в Крыму