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Страшное на трассе «Таврида» — Джанкой – Красноперекопск»: пятеро пострадавших

Страшное ДТП на трассе «Таврида» — Джанкой – Красноперекопск»: пятеро пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 22:17 10.04.2024

К чему приводит необдуманный обгон.

10 апреля, в 12:50 на 133 км трассы «Таврида» — Джанкой – Красноперекопск» произошло ДТП, в котором серьезно пострадали 5 человек. По информации ГИБДД, авария случилась в Джанкойском районе, близ села Лобаново.

Водитель автомобиля «BMW», 1992 г.р., двигаясь в направлении Джанкоя совершил выезд на полосу встречного движения, выполняя маневр обгон, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем «Sitrak» с полуприцепом «Tonar», под управлением водителя, 1987 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «BMW», а также четверо его пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в ГИБДД.

О том, какой силы был удар, что осталось от BMW и о, что только чудом люди остались живы, — свидетельствуют фото с места ДТП.

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Страшное ДТП на трассе «Таврида» - Джанкой – Красноперекопск»: пятеро пострадавших Страшное ДТП на трассе «Таврида» - Джанкой – Красноперекопск»: пятеро пострадавших Страшное ДТП на трассе «Таврида» - Джанкой – Красноперекопск»: пятеро пострадавших Страшное ДТП на трассе «Таврида» - Джанкой – Красноперекопск»: пятеро пострадавших

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