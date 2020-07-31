Страшное ДТП на трассе «Таврида»: погибли восемь человек, семеро пострадали

ДТП на трассе «Таврида» произошло сегодня утром около 5:15 вблизи Белогорска. Участники: микроавтобус и грузовик. Данные по аварии уточняются. По предварительной информации: погибли восемь человек, семеро пострадали.

Как рассказал представитель экстренных служб, выполнял рейс по маршруту. По данным МЧС, Mercedes Sprinter врезался в стоящий грузовик КамАЗ с прицепом. Детей среди погибших нет, — сообщают РИА Новости .

На место происшествия работают более 30 представителей экстренных служб и 16 единиц техники.

ДОПОЛНЕНО (в 7:50). В пресс-службе МВД РК «Интерфаксу» рассказали:

Водитель автомобиля Mercedes Sprinter, предварительно, уснул за рулем (был трезв), допустил столкновение со впереди идущим грузовиком КАМАЗ. В результате ДТП погибли восемь человек, четыре человека пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.

ДОПОЛНЕНО. По данным ТАСС :

По словам медиков, даёт информацию агентство, водитель микроавтобуса погиб. Пострадавших госпитализируют в больницы. Водитель грузовика не пострадал.

Удалось спасти пятерых, но одного не довезли до больницы. Осталось четверо в живых. Из четверых один в тяжелом состоянии. Трое — в средней тяжести, среди них беременная девушка 18 лет, — рассказала ТАСС Глава Белогорского района Крыма Галина Перелович.

По ее словам, среди жертв аварии есть 17-летний подросток.

При этом на подстанции №10 скорой медицинской помощи Симферополя ТАСС сообщили, что после ДТП находится в тяжелом состоянии один ребенок.

Галина Перелович также сообщила, что микроавтобус, по предварительным данным, следовал из Краснодара в Севастополь.

Информация пока уточняется. По предварительным данным, [автобус] следовал из Краснодара в Севастополь. Был ли это официальный перевозчик, пока не можем сказать, — отметила собеседница ТАСС.

фото: КP.ru