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Страшное ДТП в Симферопольском районе: пострадали три мотоциклиста

Страшное ДТП в Симферопольском районе: пострадали три мотоциклиста

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:05 08.03.2020

Это страшное ДТП произошло накануне днем, в 17:36. На дороге «Саки – Орловка» (в Симферопольском районе, на участке между Ивановкой и Тепловкой) столкнулись три байка и легковое авто. Скажем сразу: официальной информации по поводу этой аварии нет, поэтому ориентируемся на записи очевидцев в соцсетях.

Страшное ДТП в Симферопольском районе: пострадали три мотоциклиста

Страшное ДТП в Симферопольском районе: пострадали три мотоциклиста

Но и неофициальная информация говорит не о многом: по неизвестной причине (обгон?) столкнулись три мотоцикла и легковой автомобиль «Opel». Повреждения, что у людей, что у транспортных средств более, чем серьезные. Двое из троих мотоциклистов – в тяжелом состоянии, их госпитализировали в бессознательном состоянии. Да и водитель легкового авто чудом остался жив. Диагнозы: черепно-мозговые травмы, переломы.

Страшное ДТП в Симферопольском районе: пострадали три мотоциклиста

Страшное ДТП в Симферопольском районе: пострадали три мотоциклиста

Страшное ДТП в Симферопольском районе: пострадали три мотоциклиста

Страшное ДТП в Симферопольском районе: пострадали три мотоциклиста

Фото: МОТОРОССИЯ.ДТП 8-800-775-17-34

Страшное ДТП в Симферопольском районе: пострадали три мотоциклиста

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