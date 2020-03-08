Страшное ДТП в Симферопольском районе: пострадали три мотоциклиста

Это страшное ДТП произошло накануне днем, в 17:36. На дороге «Саки – Орловка» (в Симферопольском районе, на участке между Ивановкой и Тепловкой) столкнулись три байка и легковое авто. Скажем сразу: официальной информации по поводу этой аварии нет, поэтому ориентируемся на записи очевидцев в соцсетях.

Но и неофициальная информация говорит не о многом: по неизвестной причине (обгон?) столкнулись три мотоцикла и легковой автомобиль «Opel». Повреждения, что у людей, что у транспортных средств более, чем серьезные. Двое из троих мотоциклистов – в тяжелом состоянии, их госпитализировали в бессознательном состоянии. Да и водитель легкового авто чудом остался жив. Диагнозы: черепно-мозговые травмы, переломы.