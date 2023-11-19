Страшное ДТП в Советском районе Крыма: четверо погибших

Сегодня утром (в 9:30) в Советском районе Крыма произошло ДТП, в котором погибло 4 человека. Как уточнили в ГИБДД, вблизи села Николаевка столкнулись два отечественных авто.

Водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь в направлении Джанкоя, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ 2104. В результате ДТП оба водителя автомобилей и пассажир ВАЗ 2104 погибли на месте, ещё один пассажир автомобиля «Лада Калина» скончался в карете «Скорой помощи», — сообщили в МВД по РК.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Советского района. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: МВД по РК.