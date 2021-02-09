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Страшное преступление в Симферополе. Отец убил своего семилетнего сына

Страшное преступление в Симферополе. Отец убил своего семилетнего сына

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:10 09.02.2021

Житель Симферополя задержан по подозрению в убийстве семилетнего сына.

По информации Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по факту убийства 7-летнего ребёнка (п «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В настоящее время по подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления задержан его отец. Преступление было совершено в Симферополе сегодня.

Установлено, что сегодня днём мужчина забрал мальчика из школы, привёл в квартиру дома на ул. Дмитрия Ульянова и совершил в отношении сына преступление. На месте в настоящее время работают руководство и сотрудники следственного отдела по Центральному району города Симферополя, следователи-криминалисты управления криминалистики. Проводятся все необходимые первоначальные следственные действия. Руководителем Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополя Владимиром Терентьевым в рамках следствия дан ряд поручений, — сообщили в Следкоме.

Страшное преступление в Симферополе. Отец убил своего семилетнего сына

Устанавливаются все обстоятельства и причины, способствовавшие трагедии, обстановка в семье, также будет дана оценка действиям персонала медучреждения, где незадолго до трагедии подозреваемый проходил лечение в связи с диагностированным психическим расстройством.

Страшное преступление в Симферополе. Отец убил своего семилетнего сына

Фото: Следком.

Страшное преступление в Симферополе. Отец убил своего семилетнего сына

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