Страсти какие... В Севастополе задержали ревнивца - "выкрутил" жене пальцы, пытаясь забрать телефон

Желание проверить телефон супруги на наличие тайных переписок обернулись для ревнивца уголовной ответственностью.
Полицейские выяснили, что 37-летний местный житель, уверенный в неверности своей жены, взял её смартфон, чтобы удостовериться в наличии тайных звонков и переписок. Женщине не понравились действия своего супруга. Она выхватила телефон, после чего между парой началась погоня по квартире, в процессе которой мужчина повалил супругу на кровать и стал выкручивать ей пальцы, чтобы та отдала смартфон на проверку. Получив телефон, ревнивец успокоился и забрал из него СИМ-карту, чтобы жена не смогла общаться с другими мужчинами. На следующий день местная жительница заметила, что пальцы не перестают болеть и опухли, обратилась в медицинское учреждение и в полицию, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Гагаринскому району задержал подозреваемого.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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