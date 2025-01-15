Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Страсти какие… В Севастополе задержали ревнивца — «выкрутил» жене пальцы, пытаясь забрать телефон
актуально в республике
Страсти какие... В Севастополе задержали ревнивца - "выкрутил" жене пальцы, пытаясь забрать телефон
фото: pxhere.com

Страсти какие… В Севастополе задержали ревнивца — «выкрутил» жене пальцы, пытаясь забрать телефон

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:53 15.01.2025

Желание проверить телефон супруги на наличие тайных переписок обернулись для ревнивца уголовной ответственностью.

Полицейские выяснили, что 37-летний местный житель, уверенный в неверности своей жены, взял её смартфон, чтобы удостовериться в наличии тайных звонков и переписок. Женщине не понравились действия своего супруга. Она выхватила телефон, после чего между парой началась погоня по квартире, в процессе которой мужчина повалил супругу на кровать и стал выкручивать ей пальцы, чтобы та отдала смартфон на проверку. Получив телефон, ревнивец успокоился и забрал из него СИМ-карту, чтобы жена не смогла общаться с другими мужчинами. На следующий день местная жительница заметила, что пальцы не перестают болеть и опухли, обратилась в медицинское учреждение и в полицию, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Гагаринскому району задержал подозреваемого.

Узнайте больше:  Внимание! В Крыму разыскивают женщину - пропала без вести Татьяна Гончарова

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: УМВД России в Севастополе

УМВД России в Севастополе

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.