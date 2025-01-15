Страсти какие... В Севастополе задержали ревнивца - "выкрутил" жене пальцы, пытаясь забрать телефон

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Гагаринскому району задержал подозреваемого.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю