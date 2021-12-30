Стратегия развития агропромышленного кластера Севастополя утверждена

Распоряжение об утверждении Стратегии развития агропромышленного кластера Севастополя принято Правительством города. По словам вице-губернатора Марии Литовко, для разработки документа специалисты провели анализ исходных данных в сельском хозяйстве. Расчеты показали, что регион может обеспечить себя рыбопродуктами в 3,5 раза больше, чем требуется, но по остальной продукции доля собственного выпуска достаточно низкая.

Сейчас мы не можем самостоятельно обеспечить продовольственную безопасность региона в полном объеме. Был проведен анализ обеспеченности овощами, молочной продукцией, продуктами из птицы и мяса. Для собственной кормовой базы потребуется много земли, которую мы не можем обеспечить, поэтому база ляжет на импорт, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Марию Литовко.

В части выращивания овощей, говорит специалист, для Севастополя целесообразно развивать тепличное хозяйство – для стопроцентной обеспеченности региона потребуется 60 га земли, в то время как выращивание овощей в открытом грунте потребовало бы 3 тысячи га.

Всего в Севастополе около 21 тысячи га земель, предназначенных для сельхозпроизводства – это порядка 20% от общей площади региона. Потенциально возможные территории для выращивания сельхозпродукции в рамках кластера – это Кача, Верхнесадовое, Терновка и Балаклавский муниципальный округ.

В целом в рамках стратегии нам надо провести ряд ключевых действий. Одно из основных – это инвентаризация земель и формирование банка сельхозземель. И хочется, чтобы мы эту работу провели в следующем году. Мы понимаем, что сейчас в хозяйственном обороте около 50%, но это средняя цифра. При этом, по предварительным данным, до 10% может быть непригодно. Предстоит большая работа в этом направлении, — отмечает Мария Литовко.

Губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что основной акцент в работе следует сделать на тщательной инвентаризации земель – эти данные необходимы, в том числе, и для корректировки генплана и правил землепользования и застройки.

Мы должны четко понимать, какой у нас банк сельхозземель, и для чего они пригодны. Еще один приоритет – это тепличное хозяйство, чтобы город мог быть обеспечен своими овощами. Также серьезно проанализируйте молочный завод и птицефабрику – теоретически это может скорректировать цены, но вопрос в привозном сырье. Понятно, что во многом город будет зависеть от импорта, но там, где мы можем реализовать инвестиционные проекты, улучшить состояние, надо работу наладить, — заявил глава города.

Также стратегия предполагает работу в таких направлениях, как создание благоприятных условий для развития кластера в виде субсидий, разработка инвестиционных проектов и дальнейшая работа по ним. Большая часть услуг может быть оказана на базе центра «Мой бизнес»: сертификация продукции, бизнес-планы, информационные кампании, брендирование.