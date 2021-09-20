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Стрельба в Пермском госуниверситете. Соболезнования Главы РК Сергея Аксёнова

Стрельба в Пермском госуниверситете. Соболезнования Главы РК Сергея Аксёнова

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:27 20.09.2021

Утром 20 сентября один из студентов вуза устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Известно о погибших и пострадавших, данные об их количестве уточняются. Нападавший задержан, по факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Потрясен известием о трагических событиях, произошедших в Пермском государственном университете. От имени всех крымчан выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в этой ужасной трагедии, — цитирует Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

Стрельба в Пермском госуниверситете. Соболезнования Главы РК Сергея Аксёнова

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