Стрелки из Крыма взяли четыре медали на этапе Кубка России в Краснодаре

Заслуженный мастер спорта России Владислав Щепоткин из Симферополя занял второе место в упражнении ВП/ДМ-40 микс (винтовка пневматическая, 10 м, 40 выстрелов (20+20), движущаяся мишень, медленная и быстрая скорости – микс). Алина Томашевская из Симферополя взяла «серебро» в двух упражнениях – ВП/ДМ-60 (винтовка пневматическая, 10 м, 60 выстрелов (30+30), движущаяся мишень, медленная и быстрая скорости) и в том же ВП/ДМ-40 микс. Кроме того, Алина выполнила норматив мастера спорта России. Также Владислав Щепоткин и Алина Томашевская стали серебряными призерами в смешанной паре (упражнение ВП/ДМ-ПС, винтовка пневматическая, 10 м, 40 выстрелов стоя, пара смешанная). Наши поздравления спортсменам и их наставнику Игорю Нечаеву! — отмечает «Крымский спорт».