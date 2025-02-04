Стрелки Крыма – чемпионы России в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени

Мужская сборная Крыма (Владислав Щепоткин, Владислав Прянишников и Владимир Донченко) выиграла командные соревнования в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени в медленной и быстрой скоростях.
Женская сборная Крыма (Алина Томашевская, Анастасия Рогожкина и Мария Денисова) взяла серебряные медали в этом же упражнении.
Владислав Прянишников и Алина Томашевская стали лучшими в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м по движущейся мишени в смешанном парном разряде.
В «личке» у Владислава Прянишникова «бронза» в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени в медленной и быстрой скоростях.
Всего соревнования объединили более 500 стрелков из 43 российских регионов.
источник: «Крымский спорт»
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