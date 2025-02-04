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Стрелки Крыма – чемпионы России в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени
фото: ВКонтакте, ГБУ ДО РК "СШОР по стрельбе им. В.С. Клименко"

Стрелки Крыма – чемпионы России в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:41 04.02.2025

На проходящем с 28 января по 6 февраля в Ижевске на базе тира АУ ДО УР «КСШОР им. В.В. Лукина» чемпионате России по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия четыре медали завоевали крымские стрелки – воспитанники ГБУ ДО РК «СШОР по стрельбе имени В. С. Клименко» (Симферополь).

Мужская сборная Крыма (Владислав Щепоткин, Владислав Прянишников и Владимир Донченко) выиграла командные соревнования в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени в медленной и быстрой скоростях.

Женская сборная Крыма (Алина Томашевская, Анастасия Рогожкина и Мария Денисова) взяла серебряные медали в этом же упражнении.

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Владислав Прянишников и Алина Томашевская стали лучшими в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м по движущейся мишени в смешанном парном разряде.

В «личке» у Владислава Прянишникова «бронза» в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени в медленной и быстрой скоростях.

Всего соревнования объединили более 500 стрелков из 43 российских регионов.

источник: «Крымский спорт»

 

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