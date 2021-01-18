Строительная техника, добывавшая и вывозившая песок из Языковой балки под Севастополем, арестована

15 января следственным управлением УМВД в присутствии инспекторов Департамента природных ресурсов и экологии были изъяты пять грузовых автомобилей, четыре экскаватора и бульдозер.

Технику арестовали, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента Юлию Гаврилову.

Департамент природных ресурсов и экологии продолжает расследование трех административных дел в отношении юридических лиц, занимающихся добычей песка в Языковой балке. Речь идет о деятельности в водоохранной зоне Черного моря, несоблюдении требований при сборе, накоплении, транспортировке отходов и пользовании недрами без лицензии.

В данный момент работы в Языковой балке не ведутся.

Разговаривал с прокурором – у нас полная поддержка. Будем приводить эту ситуацию в нормальное состояние, заканчивать эту деятельность на долгосрочную перспективу, — заявил Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В 2019 году в Языковой балке было приостановлено действие ордера на проведение земляных работ. По результатам ранее проведенных контрольно-надзорных мероприятий, в том числе административных расследований, на предмет соблюдения обязательных требований природоохранного законодательства Севприроднадзором были установлены факты нарушений при проведении земляных работ в Языковой балке. В отношении виновных юридических лиц ООО «ТехноЮг» и ООО «Листригоны» за нарушения в области охраны поверхностных водных объектов и недр вынесены постановления о назначении наказания по ст. 8.1 и ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ в виде штрафа на общую сумму 880 тысяч рублей. Однако в начале ноября 2020 года были зафиксированы очередные попытки добычи ископаемых на Языковой балке.