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Строительная готовность экотехнопарка в Сакском районе составляет 22%

Строительная готовность экотехнопарка в Сакском районе составляет 22%

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 21:33 04.12.2023

В Сакском районе продолжается строительство экотехнопарка мощностью 200 тысяч тонн в год. Готовность комплекса составляет 22%. На выполнение строительно-монтажных работ предусмотрено порядка 1,8 млрд. рублей.

По информации министерства строительства и архитектуры РК, на сегодняшний день строители выполняют устройство фундаментной плиты пола, монтаж внутренних инженерных сетей, а также перегородок 1-го и 2-го этажей. Общая площадь застройки — 21,1 тыс. кв. км.

Новый комплекс будет предназначен для приема твердых коммунальных отходов, выборки и измельчения крупногабаритных материалов из общего потока твердых коммунальных отходов, сортировки, выборки и накопления вторичных материальных ресурсов, компостирования органической фракции – «отсева» с накоплением, — рассказали в минстрое РК.

Строительная готовность экотехнопарка в Сакском районе составляет 22%

Возведение экотехнопарка предусмотрено в рамках национального проекта «Экология». Строительство объекта планируется завершить в 2024 году.

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Строительная готовность экотехнопарка в Сакском районе составляет 22%

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