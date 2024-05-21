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Строительная готовность школы в мкрн. Исмаил-бей в Евпатории — 70%
фото: пресс-служба администрации Евпатории

Строительная готовность школы в мкрн. Исмаил-бей в Евпатории — 70%

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 15:04 21.05.2024

В Евпаторийском микрорайоне Исмаил-бей продолжается строительство школы на 480 мест. Готовность объекта составляет 70%.

В настоящее время специалистами проводятся внутренние сантехнические и электромонтажные работы, выполняются работы по устройству фасада и благоустройству территории. Сдача общеобразовательной школы в эксплуатацию, согласно утвержденному плану-графику, запланирована на декабрь 2025 года. Стоимость работ составляет 919,6 млн рублей, — сообщили в пресс-службе администрации Евпатории. 

Объект реализуется в рамках Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

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источник: пресс-служба администрации Евпатории

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