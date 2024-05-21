Строительная готовность школы в мкрн. Исмаил-бей в Евпатории — 70%

В настоящее время специалистами проводятся внутренние сантехнические и электромонтажные работы, выполняются работы по устройству фасада и благоустройству территории. Сдача общеобразовательной школы в эксплуатацию, согласно утвержденному плану-графику, запланирована на декабрь 2025 года. Стоимость работ составляет 919,6 млн рублей, — сообщили в пресс-службе администрации Евпатории.