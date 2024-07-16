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Строительные работы на магистральном водоводе в Евпатории планируется завершить к 1 октября
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Строительные работы на магистральном водоводе в Евпатории планируется завершить к 1 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:41 16.07.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о причинах временного ограничения подачи воды в Евпатории.

В настоящее время в городе ведется строительство новой нитки на участке магистрального водовода, что не позволяет накапливать необходимый объем воды для бесперебойного снабжения потребителей. В связи с этим ГУП РК «Вода Крыма» предпринимает вынужденные меры: ограничивается подача горячей воды, снижается давление в системе водоснабжения в дневное и вечернее время.

Сергей Аксёнов уточнил, что строительные работы планируется завершить к 1 октября текущего года. Сроки подрядчиком соблюдаются, количество людей и техники на объекте достаточное.

Помимо этого, Сергей Аксёнов поставил задачу решить вопрос обеспечения бесперебойного водоснабжения садоводческих товариществ и кооперативов.

Как пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Максим Новик, ресурсоснабжающие организации не обеспечивают распределение воды в сетях на территории товариществ и кооперативов, ресурс доводится только до их границ.

Кроме того, инженерные сети в СНТ изначально выстроены нерационально, гидравлика не позволяет подавать воду в полном объеме, образовываются провалы давления и потери. Для стабилизации ситуации необходимо поэтапно принять все внутренние сети на баланс ресурсоснабжающих организаций, – объяснил министр ЖКХ Крыма.

Сергей Аксёнов поручил провести работу с председателями товариществ и кооперативов для передачи сетей «Воде Крыма».

Нужно оказать все необходимое содействие, встретиться с людьми, объяснить, что так нам будет проще оказывать им помощь и значительно повысит качество обслуживания. Нужно составить дорожную карту по каждому СНТ, – сказал Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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