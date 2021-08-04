Строительные работы на площади Ленина в Симферополе планируют завершить до сентября

На сегодняшний день в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Симферополе благоустраиваются 5 общественных территорий, в их числе и главная площадь крымской столицы.

С каждым днём на площади имени В.И. Ленина строительные работы набирают обороты. Так, на объекте выполнена прокладка инженерных сетей и бетонирование основания территории площади. На данный момент рабочие выполняют монтаж бордюрного камня, а также укладку тротуарной плитки. Кроме того, на строительной площадке продолжаются работы по планированию аллеи пешеходной зоны и устройству лестниц, — цитирует пресс-служба администрации крымской столицы начальника участка Сергея Павленко.

По словам специалиста, в дальнейшем рабочие приступят к установке мачт освещения. Кроме того, на площади Ленина будет выполнено дополнительно озеленение. Работы ведутся в соответствии с утверждённым графиком. Ремонт планируется завершить до 1 сентября 2021 года.