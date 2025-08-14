Строительство детсада на 280 мест в Евпатории планируют завершить к концу 2025 года

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк в ходе рабочего визита в Евпаторию осмотрел ход строительства дошкольного образовательного учреждения в районе озера Мойнаки.
На данный момент техническая готовность объекта составляет около 50%. Ведутся работы по стяжке полов, монтажу элементов фасадной подсистемы и возведению наружного ограждения.
По словам Юрия Гоцанюка, в настоящее время на объекте ведутся работы по стяжке полов, монтажу элементов фасадной подсистемы и возведению наружного ограждения. Осуществляется теплоизоляция систем отопления, вентиляции и электроснабжения, прокладка внутренней и наружной канализации и благоустройство прилегающей территории.
На территории нового детского сада предусмотрены игровые площадки с качелями, горками и другими элементами для активных игр. Кроме того, планируется создание двух площадок для занятий физкультурой и спортивными играми, что обеспечит детям разнообразные возможности для активного отдыха и развития.
Завершение строительных работ запланировано на конец 2025 года, – отметил Председатель Правительства Крыма.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
инфраструктура Крыма