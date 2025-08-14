Узнайте больше: В Мурманской области завершил работу семинар для управляющих делами, исполнительных директоров и бухгалтеров нотариальных палат субъектов РФ﻿

Строительство детсада на 280 мест в Евпатории планируют завершить к концу 2025 года

Строительство детсада на 280 мест в Евпатории планируют завершить к концу 2025 года

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.