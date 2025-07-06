Строительство детского сада на 280 мест намерены завершить в четвёртом квартале 2025 года

По словам Председателя Правительства, завершение строительства запланировано на четвёртый квартал 2025 года. В настоящее время строительная готовность объекта составляет порядка 30%, на площадке ведутся отделочные работы.

В рамках совещания с участием представителей подрядной организации, профильных служб были подробно рассмотрены графики выполнения работ, вопросы поставки строительных материалов и оборудования, а также необходимость увеличения численности рабочих на объекте.

По словам Юрия Гоцанюка, необходимо усилить контроль за ходом строительства и не допустить отклонения от графика.

До среды необходимо представить откорректированные графики с учётом всех замечаний, а до конца следующей недели привести численность работников в соответствие с нормативами, — подчеркивает Председатель Совета министров.