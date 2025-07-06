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Строительство детского сада на 280 мест намерены завершить в четвёртом квартале 2025 года
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Строительство детского сада на 280 мест намерены завершить в четвёртом квартале 2025 года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:56 06.07.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк осмотрел ход строительства детского сада на 280 мест, реализуемого в рамках инвестиционного проекта «Комплексное освоение территории у Мойнакского озера в г. Евпатория».

По словам Председателя Правительства, завершение строительства запланировано на четвёртый квартал 2025 года. В настоящее время строительная готовность объекта составляет порядка 30%, на площадке ведутся отделочные работы.

В рамках совещания с участием представителей подрядной организации, профильных служб были подробно рассмотрены графики выполнения работ, вопросы поставки строительных материалов и оборудования, а также необходимость увеличения численности рабочих на объекте.

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По словам Юрия Гоцанюка, необходимо усилить контроль за ходом строительства и не допустить отклонения от графика.

До среды необходимо представить откорректированные графики с учётом всех замечаний, а до конца следующей недели привести численность работников в соответствие с нормативами, — подчеркивает Председатель Совета министров.

Он также отметил, что подрядной организации следует активизировать темпы строительства, чтобы исключить отставание от утверждённых сроков.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым 

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