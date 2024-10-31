Строительство экотехнопарка в Сакском районе: на начало ноября — готовность 71%

В Сакском районе Крыма продолжается строительство экотехнопарка мощностью 200 тыс. тонн в год

С целью реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология» между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Советом министров Республики Крым заключены соглашения о предоставлении средств из федерального бюджета. В рамках заключенных Соглашений реализуется мероприятие по строительству объекта: «Экотехнопарк Сакский район 200 тыс. тонн/год». Подрядчиком выступает ППК «Российский экологический оператор». Общая стоимость строительства объекта составляет 1854,797 млн. рублей, — сообщили в министерстве архитектуры и строительства РК.

Строящийся комплекс предназначен для приема твердых коммунальных отходов, сортировки и переработки материалов. Площадь территории составляет 313 тыс. квадратных метров.

Готовность объекта, по заверению специалистов, порядка 71%. Что входит в эту цифру:

— В административно-бытовом комплексе идет прокладка коробов вентиляции, выполняется монтаж вентиляционных систем для обеспечения комфортного микроклимата в помещениях, стяжка пола, а также проведение работ по выравниванию и подготовке оснований полов для дальнейшей укладки покрытий. Ведется внутренняя отделка помещений — оснащение офисных и бытовых помещений современными отделочными материалами, что повышает эстетическую привлекательность и функциональность пространства.

— В контрольно-пропускном пункте с весовой проводятся отделочные работы, проводятся отделочные работы и внутри контрольно-пропускного пункта, включая подготовку стен, полов и потолков, а также установку различных систем безопасности.

— В здании ремонтного обслуживания автомобилей — работы по электроснабжению, установке и наладке электрических систем для обеспечения бесперебойной работы оборудования, работы по водоснабжению. Монтаж водопроводных систем для технического обслуживания автомобилей и обеспечения необходимого водного ресурса.

— В мусоросортировочным комплексе ведутся земляные работы и фундаменты, подготовка площадки и возведение фундаментов для установки оборудования комплекса, монтаж металлоконструкций, установлены металлоконструкции в указанных осях, что создаёт каркас для будущего здания и сооружения.

— Выполняются работы по заливу бетона для монолитных полов, колонн и приямков, что обеспечивает прочность и долговечность конструкций. Монтаж ограждающих конструкций.

— На участке компостирования идет подключение электроснабжения и заземление ванн компостирования, завершаются работы, направленные на обеспечение безопасного и эффективного функционирования оборудования участка.

Каждый из вышеперечисленных этапов выполняется с учетом высоких стандартов качества и безопасности, что гарантирует надежное функционирование объекта.

В процессе осуществления проекта активно используются трудовые ресурсы местного населения, что формирует новые рабочие места и способствует экономическому прогрессу региона. Экологические программы, интегрированные в концепцию экотехнопарка, отвечают актуальным стандартам охраны окружающей среды и устойчивого развития, а также содействуют рациональному использованию ресурсов и экономии энергии, — подчеркнули в минстрое РК.

Фото: минстрой РК.

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