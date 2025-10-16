Прямо сейчас:
Строительство феодосийской школы на 800 мест планируется завершить до конца этого года
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:55 16.10.2025

Председатель Совета министров республики Крым Юрий Гоцанюк осмотрел ход строительства новой общеобразовательной школы на 800 мест в Челноковском массиве Феодосии, который реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

Строительная готовность объекта составляет 88 %. Завершение всех работ запланировано до конца 2025 года.

В здании школы продолжается монтаж потолков и систем вентиляции, штукатурка стен, укладка плитки, электромонтажные работы. На кровле здания специалисты занимаются установкой козырьков.

На прилегающей территории проводится благоустройство, включая устройство наружного освещения и монтаж систем видеонаблюдения. Параллельно осуществляется сборка мебели.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

