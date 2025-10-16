Строительство феодосийской школы на 800 мест планируется завершить до конца этого года

Строительная готовность объекта составляет 88 %. Завершение всех работ запланировано до конца 2025 года.
В здании школы продолжается монтаж потолков и систем вентиляции, штукатурка стен, укладка плитки, электромонтажные работы. На кровле здания специалисты занимаются установкой козырьков.
На прилегающей территории проводится благоустройство, включая устройство наружного освещения и монтаж систем видеонаблюдения. Параллельно осуществляется сборка мебели.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
