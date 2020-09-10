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Строительство индустриального парка и закладка виноградников: как развиваются инвестиционные проекты в Крыму

Строительство индустриального парка и закладка виноградников: как развиваются инвестиционные проекты в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:49 10.09.2020

Под руководством министра экономического развития РК Дмитрия Шеряко состоялся выездной осмотр инвестиционных площадок в Феодосии, Судаке и Белогорском районе.

Строительство индустриального парка и закладка виноградников: как развиваются инвестиционные проекты в Крыму

Первой стала инвестиционная площадка индустриального парка «Феодосия», строящегося в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополь до 2024 года» и стоимостью почти 2 млрд. рублей. В настоящий момент на территории парка проходят работы по строительству административно-бытового корпуса и закладке очистных.

Строительство индустриального парка и закладка виноградников: как развиваются инвестиционные проекты в Крыму

По словам министра экономического развития РК, более 20 потенциальных инвесторов уже изъявили желание стать резидентами индустриального парка. Заявленная сумма инвестиций потенциальных инвесторов 4,7 млрд. рублей.

Строительство индустриального парка и закладка виноградников: как развиваются инвестиционные проекты в Крыму

Еще один проект, который посетили в рамках выездного осмотра – новые виноградники в Судаке. Инвестор заложил виноградники, в том числе сорта Каберне Совиньон и Мерло на площадки 30 га. Сумма инвестиций в проект составила 110 млн. рублей при заявленных 80 млн. рублей. Также на базе предприятия действует винодельня и открыт музей виноградарства.

Строительство индустриального парка и закладка виноградников: как развиваются инвестиционные проекты в Крыму

Третий проект — создание автодрома в Белогорском районе, инициатором которого выступает ИП Ильницкая. За полтора года инвестор построил автодром и открыл школу. Сейчас обучение проходит по всем категориям вождения. В планах у инвестора не останавливаться на достигнутом и продолжить модернизацию автодрома. Общий объем инвестиций в проект 7 млн. рублей. Отметим, что все проекты курирует Корпорация развития Республики Крым (КРРК) под руководством министерства экономического развития РК.

Строительство индустриального парка и закладка виноградников: как развиваются инвестиционные проекты в Крыму

Фото и материалы: пресс-служба КРРК.

Строительство индустриального парка и закладка виноградников: как развиваются инвестиционные проекты в Крыму

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