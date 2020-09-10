Строительство индустриального парка и закладка виноградников: как развиваются инвестиционные проекты в Крыму

Под руководством министра экономического развития РК Дмитрия Шеряко состоялся выездной осмотр инвестиционных площадок в Феодосии, Судаке и Белогорском районе.

Первой стала инвестиционная площадка индустриального парка «Феодосия», строящегося в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополь до 2024 года» и стоимостью почти 2 млрд. рублей. В настоящий момент на территории парка проходят работы по строительству административно-бытового корпуса и закладке очистных.

По словам министра экономического развития РК, более 20 потенциальных инвесторов уже изъявили желание стать резидентами индустриального парка. Заявленная сумма инвестиций потенциальных инвесторов 4,7 млрд. рублей.

Еще один проект, который посетили в рамках выездного осмотра – новые виноградники в Судаке. Инвестор заложил виноградники, в том числе сорта Каберне Совиньон и Мерло на площадки 30 га. Сумма инвестиций в проект составила 110 млн. рублей при заявленных 80 млн. рублей. Также на базе предприятия действует винодельня и открыт музей виноградарства.

Третий проект — создание автодрома в Белогорском районе, инициатором которого выступает ИП Ильницкая. За полтора года инвестор построил автодром и открыл школу. Сейчас обучение проходит по всем категориям вождения. В планах у инвестора не останавливаться на достигнутом и продолжить модернизацию автодрома. Общий объем инвестиций в проект 7 млн. рублей. Отметим, что все проекты курирует Корпорация развития Республики Крым (КРРК) под руководством министерства экономического развития РК.

Фото и материалы: пресс-служба КРРК.