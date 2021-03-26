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Строительство МФЗ на трассе «Дубки - Левадки» готово на 70%

Строительство МФЗ на трассе «Дубки — Левадки» готово на 70%

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:12 26.03.2021

Строительство многофункциональной зоны (МФЗ) придорожного сервиса на трассе «Дубки — Левадки» готово на 70%. Об этом сообщил министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко.

Объем фактических инвестиций в проект по строительству многофункциональной зоны придорожного сервиса на трассе «Дубки-Левадки» уже превысил заявленный более чем в два раза, и составил 320 миллионов рублей. Ранее планировалось инвестировать в проект 140 миллионов рублей. По словам инвестора, строительство МФЗ готово на 70%. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 110 рабочих мест, — сообщил Дмитрий Шеряко.

Так, многофункциональная зона будет включать топливно-раздаточные колонки, газовые заправки, электрозаправки. Также на площадке комплекса будет шиномонтаж и несколько автомоек, в том числе для грузовых автомобилей. Вторая очередь проекта заложена на 2022 год — это строительство на противоположной стороне мотеля на 40-50 номеров.

Напомним, что в Крыму три инвестора, которые реализуют инвестиционные проекты по строительству многофункциональных зон и автозаправочных станций вдоль федеральной трассы «Таврида». Инвестиционные проекты сопровождает Корпорация развития Республики Крым. Это четыре МФЗ и семь АЗС.

Фото и материалы: Корпорация развития Республики Крым.

Строительство МФЗ на трассе «Дубки - Левадки» готово на 70%

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