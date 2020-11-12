Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Строительство нового водовода в Симферополь обойдется в полтора миллиарда рублей

crimeapress_news

Строительство нового водовода в Симферополь обойдется в полтора миллиарда рублей

Строительство нового водовода в Симферополь обойдется в полтора миллиарда рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:13 12.11.2020

В Крыму определили подрядчика на строительство Бештерек-Зуйского водозабора и водовода от него. Стоимость водозабора составит 187 млн. рублей, водовода — 1,37 млрд. рублей, соответствующая информация следует из распоряжения Главы РК Сергея Аксёнова.

Распоряжение.

Согласно документу, проектно-изыскательные работы по строительству водозабора обойдутся в 2,19 млн. рублей. Само строительство оценили в 184,68 млн. рублей. Подрядчик должен будет завершить работы до 31 января 2023 года.

Стоимость проекта водовода от Бештерек-Зуйского водозабора до насосной станции «Белая» в Симферополе составит 75,05 млн. рублей. Непосредственно на строительство выделят еще 1,296 млрд. рублей. Исполнение контракта рассчитано до 31 января 2024 года.

По словам генерального директора ГУП РК «Вода Крыма» Владимира Баженова, суммарная мощность источника составит 20 тыс. кубометров воды в сутки. С этого водовода уже в апреле 2021 года должны начать пуск воды в Симферополь.

Строительство нового водовода в Симферополь обойдется в полтора миллиарда рублей

Фото: минстрой РК.

Строительство нового водовода в Симферополь обойдется в полтора миллиарда рублей

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.