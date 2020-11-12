Строительство нового водовода в Симферополь обойдется в полтора миллиарда рублей

В Крыму определили подрядчика на строительство Бештерек-Зуйского водозабора и водовода от него. Стоимость водозабора составит 187 млн. рублей, водовода — 1,37 млрд. рублей, соответствующая информация следует из распоряжения Главы РК Сергея Аксёнова.

Распоряжение.

Согласно документу, проектно-изыскательные работы по строительству водозабора обойдутся в 2,19 млн. рублей. Само строительство оценили в 184,68 млн. рублей. Подрядчик должен будет завершить работы до 31 января 2023 года.

Стоимость проекта водовода от Бештерек-Зуйского водозабора до насосной станции «Белая» в Симферополе составит 75,05 млн. рублей. Непосредственно на строительство выделят еще 1,296 млрд. рублей. Исполнение контракта рассчитано до 31 января 2024 года.

По словам генерального директора ГУП РК «Вода Крыма» Владимира Баженова, суммарная мощность источника составит 20 тыс. кубометров воды в сутки. С этого водовода уже в апреле 2021 года должны начать пуск воды в Симферополь.

Фото: минстрой РК.