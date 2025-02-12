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Строительство поликлиники в пгт Грэсовский - фиксируются задержки по ряду работ
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Строительство поликлиники в пгт Грэсовский — фиксируются задержки по ряду работ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:24 12.02.2025

Председатель Совета министров Республики Крым осмотрел ход строительных работ поликлиники в поселке городского типа Грэсовский городского округа Симферополь.  По словам Юрия Гоцанюка, «степень готовности объекта высокая», однако наблюдаются некоторые отставания от графика.

На данный момент практически полностью завершены работы по отделке фасада, прокладке электрики, внутреннему водопроводу и канализации, системе вентиляции, кладке плитки и окраске стен. В то же время монтаж лифтов выполнен лишь наполовину.

К сожалению, фиксируются задержки по ряду работ, включая штукатурку и покраску потолков и стен, а также благоустройство территории. Поручил активизировать работы и устранить все замечания, чтобы уложиться в предусмотренные сроки, – отмечает Председатель Правительства. — Вопросы модернизации объектов здравоохранения находятся под контролем. Мы будем продолжать мониторить ситуацию и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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