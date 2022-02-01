Строительство поликлиники в севастопольском микрорайоне Казачья бухта могут завершить досрочно

В севастопольском микрорайоне Казачья бухта продолжается строительство новой поликлиники на 320 посещений в смену. Готовность объекта – более 60%. В здании на данный момент ведутся внутренние отделочные работы, проводится разводка внутренних и наружных инженерных сетей, установка пожарных емкостей.

Работы на объекте выполняются с опережением графика. По контракту срок окончания строительства – декабрь текущего года, однако подрядчик заверяет, что объект завершит досрочно – в сентябре-октябре. Здание функционально разделено на три блока: детское отделение на 120 посещений в смену, взрослое отделение на 200 посещений в смену, женская консультация, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора департамента капитального строительства Игоря Ахмедова.

Проектом предусмотрено благоустройство территории – обустройство внутреннего проезда, тротуаров, устройство газонов, высадка деревьев и кустарников. С подрядной организацией «Теплостройсервис» заключен контракт на сумму 357,5 млн рублей. По словам представителя подрядчика, на объекте ежедневно работает порядка 50 человек.

Поликлиника будет оснащена самым современным оборудованием. Предусмотрена установка двух лифтов и обеспечение доступности здания для маломобильных групп населения. Кроме того, это один из немногих объектов, где фасады будут выполнены из травертина – декоративной штукатурки, которая придаст медучреждению более эстетичный вид, – отмечает заместитель директора компании-подрядчика Андрей Исаев.

Напомним, основные задачи поликлиники – обеспечение прикрепленных жителей первичной медико-санитарной помощью. Это проведение диспансеризации, профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий больным, не требующим круглосуточного наблюдения, с применением современных медицинских технологий в соответствии со стандартами и протоколами ведения больных, а также оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара.

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