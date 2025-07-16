Строительство школы в Укромном Симферопольского района намерены завершить до конца года

До конца года планируется завершить строительство школы на 600 мест в селе Укромное Симферопольского района, – сообщил Юрий Гоцанюк.

Председатель Правительства отметил, что на сегодняшний день объект готов на 74%. Ведутся работы по чистовой отделке помещений. Специалисты укладывают плитку в санузлах и на лестничных маршах, производится окраска стен и потолков, укладывается линолеум.

Параллельно осуществляется монтаж внутренних инженерных систем, устройство потолков, отделка цоколя и благоустройство территории.

Реализацию проекта держим на контроле, чтобы работы были завершены в срок и с соблюдением всех необходимых требований.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым