Строительство тоннеля под Севастопольской бухтой – это далекое будущее

Строительство тоннеля под Севастопольской бухтой предусмотрено Генпланом Севастополя, утвержденным в феврале 2025 года.
Понятно, что это планы не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня… Тоннель рано или поздно появится. Это совершенно сократит дистанцию между двумя частями города, разделенными бухтой. Конечно, это далекое будущее, но все равно это рано или позно случится», — сказал Развожаев.
Отвечая на вопрос о перспективах развития Северной стороны, губернатор отметил, что у этой части города имеется огромный потенциал.
С развитием КРТ (комплексного развития территорий – ред.), жилищного строительства и цивилизованным освоением береговой линии Северная сторона, уверен, станет такой же популярной, и более современный город там будет формироваться… Мы прекрасно понимаем, как развивать инфраструктуру, энергетику, воду, газ и все остальные направления, — добавил градоначальник.
СПРАВКА: Севастопольская бухта шириной около километра делит город на две части – Южную и Северную. Сообщение между ними осуществляется с помощью катеров и паромов, которые не ходят ночью, а также в штормовую погоду. В случае угрозы вражеских атак морской транспорт также приостанавливает движение. Альтернативный маршрут протяженностью около 30 км проходит через город Инкерман. Местные жители и многие специалисты неоднократно говорили о необходимости строительства моста или тоннеля через бухту, чтобы связать стабильным транспортным сообщением две части города.
источник: РИА Новости Крым
