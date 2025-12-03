Строительство тоннеля под Севастопольской бухтой – это далекое будущее

Строительство тоннеля под Севастопольской бухтой предусмотрено Генпланом Севастополя, утвержденным в феврале 2025 года.

Понятно, что это планы не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня… Тоннель рано или поздно появится. Это совершенно сократит дистанцию между двумя частями города, разделенными бухтой. Конечно, это далекое будущее, но все равно это рано или позно случится», — сказал Развожаев.

Отвечая на вопрос о перспективах развития Северной стороны, губернатор отметил, что у этой части города имеется огромный потенциал.