Строительство жилья растет за счет локальных застройщиков — ДОМ.РФ

Жилищное строительство в России в прошлом году росло ускоренными темпами, при этом впервые за последнее время поменялась его региональная структура: концентрация на ТОП-10 регионах по объему строящегося жилья снизилась. Застройщики, сообщает «Российская газета», запустили рекордные 49 млн кв. м новых проектов (+21% год к году), а более быстрые темпы прироста демонстрировали регионы за пределами лидирующей десятки.

Запуски в регионах вне топ-10 регионов за год выросли на 38%, а в пределах лидирующей десятки регионов — всего на 9%, отмечается в обзоре Аналитического центра ДОМ.РФ. При этом ситуация с балансом спроса и предложения в крупнейших субъектах неоднородна — в пяти из топ-10 регионов (в том числе в Москве, Тюменской, Свердловской, Ростовской областях) формируются риски дефицита предложения, то есть жилья в высокой степени готовности начинает не хватать. В Ленинградской области и Краснодарском крае, напротив, назревает избыток предложения. В Московской области, Санкт-Петербурге и Новосибирской области рыночная ситуация близка к балансу.

Схожая картина наблюдается и среди десяти крупнейших застройщиков. Лидеры отрасли наращивают темпы строительства медленнее, чем группы компаний вне топ-10.