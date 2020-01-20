Стройка века завершена, Мостик скучает, а 30 собак со строительства Крымского моста ищут хозяев

Крымский мост работает в штатном режиме. По нему уже проехали 100 поездов. Не успеем оглянуться, будем встречать тысячный состав… А что же живой талисман Стройки века? Кот Мостик откровенно скучает. Записи на его странице в ВК немного грустные:

Приехал на пляж и долго не мог понять, что же тут изменилось? Сообразил: стройки больше не слышно… Во время стройки тут жизнь кипела, строители работали, техника ездила… В общем, было, кем покомандовать :) Скучаю по моим строителям…

У Мостика отпуск, он все равно остается и при деле, и при хозяевах. А вот собаки-«служаки» стройки ищут новых хозяев.

Многие собаки попали на остров Тузла во время строительства моста. Инженеры и рабочие заботились о них. После завершения работ часть питомцев строители забрали с собой на другие объекты. Еще 30 собак решили распределить по приютам для животных в России. Но учитывая огромный интерес жителей страны к проекту моста и его участникам, в том числе четвероногим, каждому желающему дается возможность забрать собаку со стройки века в свою семью, — сообщает Инфоцентр «Крымский мост».

Стать владельцем собаки со стройплощадки моста не сложно. Для этого необходимо оставить заявку по телефону: +7 (916) 906-92-53.

Использованы фото групп ВК: Кот Моста, Крымский мост, Керченский мост.