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Стройки ФЦП в Крыму будет контролировать федеральная структура

Стройки ФЦП в Крыму будет контролировать федеральная структура

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:24 23.07.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о том, что Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой» будет контролировать возведение большинства объектов в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития РК и Севастополя. В свою очередь, местные власти создадут «черные списки» недобросовестных подрядчиков, срывающих сроки строительства и введения в эксплуатацию объектов.

По словам Сергея Аксёнова, за качество строительных объектов и сроки ввода в эксплуатацию несёт ответственность министерство строительства и архитектуры РК. При этом Глава Крыма подчеркнул, что контроль за работой подрядчиков, а именно – необходимым количеством рабочих и строительной техники – должен осуществляться регулярно.

Если подрядчик не выводит на объект людей и технику, то в этот же день должен быть составлен акт и написана служебная записка о том, что работы не ведутся. Соответственно, до следующего заседания штаба этот вопрос должен быть вынесен на повестку дня и решен. Контроль необходимо выполнять каждый день, — сказал Глава Республики.

По его словам, подрядные организации, неоднократно срывающие сроки выполнения работ, не должны быть допущены к заключению новых государственных контрактов как в Крыму, так и на территории РФ.

Нужно составить «чёрные списки» по подрядчикам. Мы принимаем обоснованные решения и понимаем, что такие меры предпринимаются только после неоднократного обмана. Соответственно, такой подрядчик не должен быть допущен ни к процедурам, ни к торгам на территории Республики Крым. Также данные о недобросовестных подрядчиках необходимо передавать в информационную базу Минстроя РФ. Репутация обманщиков в данной ситуации должна быть известна всем, — уточнил Глава Крыма.

По информации заместителя председателя Совета министров РК Евгения Кабанова, на сегодняшний день по единому перечню в план-графики на строительные работы включено 1717 объектов. Также заключены прямые контракты по 356 объектам, стоимость которых составляет менее 600 тысяч рублей.

Стройки ФЦП в Крыму будет контролировать федеральная структура

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