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Студенческие отряды Крыма: "Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь"

Студенческие отряды Крыма: «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:57 15.06.2021

Студенческие отряды Республики Крым провели акцию по сдаче крови, приуроченную ко Всемирному дню донора крови 14 июня. В акции приняли участие студенты высших образовательных учреждений полуострова. Среди добровольцев были, как опытные доноры, так и те, кто проходил через эту процедуру впервые.

Впервые в жизни я стала донором. Изначально, конечно, присутствовала легкая тревога и страх, но всё прошло хорошо. Думаю, очень важно принимать участие в подобных акциях. Добрые дела – это то,  что связывает людей и дарит надежду.  Это не только красивые слова,  а достойные поступки. Основной причиной, побудившей меня стать донором, было желание помочь, подарить жизнь и надежду тем, чьи жизнь и здоровье напрямую зависят от наличия донорской крови, – цитирует пресс-служба Крымского региональн­ого отделения молодежной общеросс­ийской общественной органи­зации «Российские Студенч­еские Отряды» студентку Российского государственного университета правосудия, боец студенческого педагогического отряда «Кондор» Ангелину Приходько.

 

Студенческие отряды Крыма: "Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь"

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