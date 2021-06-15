Студенческие отряды Крыма: «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь»

Студенческие отряды Республики Крым провели акцию по сдаче крови, приуроченную ко Всемирному дню донора крови 14 июня. В акции приняли участие студенты высших образовательных учреждений полуострова. Среди добровольцев были, как опытные доноры, так и те, кто проходил через эту процедуру впервые.

Впервые в жизни я стала донором. Изначально, конечно, присутствовала легкая тревога и страх, но всё прошло хорошо. Думаю, очень важно принимать участие в подобных акциях. Добрые дела – это то, что связывает людей и дарит надежду. Это не только красивые слова, а достойные поступки. Основной причиной, побудившей меня стать донором, было желание помочь, подарить жизнь и надежду тем, чьи жизнь и здоровье напрямую зависят от наличия донорской крови, – цитирует пресс-служба Крымского региональн­ого отделения молодежной общеросс­ийской общественной органи­зации «Российские Студенч­еские Отряды» студентку Российского государственного университета правосудия, боец студенческого педагогического отряда «Кондор» Ангелину Приходько.