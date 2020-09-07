Студенческие отряды Севастополя отпразднуют пятилетний юбилей

Члены крупнейшей молодежной организации Севастополя отпразднуют пятилетие регионального отделения 10 сентября в 17:00 на одной из аллей Парка Победы.

В честь праздника планируется высадка аллеи студенческих отрядов Севастополя параллельно главному фонтану парка и награждение лучших активистов, принимавших участие в становлении и развитии студенческих отрядов на территории города-героя, — рассказали в пресс-службе Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

СПРАВКА: 3 апреля 2015 года в городе Севастополе по итогам Внеочередной отчетно-выборочной конференции было создано Севастопольское региональное отделение МООО «РСО». За это время силами участников организации было реализовано два Всероссийских мероприятия и 6 окружных, более 20 региональных образовательных проектов, 56 крупных проектов по направлениям профориентации, патриотки и творчества, более 100 тысяч рублей, собранных в рамках Всероссийской акции «День Ударного Труда», а также реализовано более 150 добровольческих мероприятий. В связи с эпидемиологической ситуацией в Севастополе в апреле 2020 года, связанной с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, занятостью бойцов и кандидатов организации в работе волонтерского штаба «Мы – вместе», было решено перенести празднование юбилея на 10 сентября 2020 года.

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»