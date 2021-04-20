Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Студенческие отряды Севастополя отпразднуют свое шестилетие

crimeapress_news

реклама в крыму
Студенческие отряды Севастополя отпразднуют свое шестилетие

Студенческие отряды Севастополя отпразднуют свое шестилетие

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:23 20.04.2021

21 апреля в 15:00 у главного фонтана в парке Победы более 200 представителей севастопольских студотрядов отметят свое шестилетие и дадут старт патриотической акции «Десант Победы».

На мероприятии будут награждены брендированной продукцией и почетными грамотами лучшие активисты организации, а также проведен квест по территории парка. В праздничном квесте примут участие 10 команд, которым предстоит преодолеть 10 тематических локаций, связанных со студенческими отрядами. Также в рамках праздника состоится торжественное открытие ежегодной патриотической акции «Десант Победы», которая продлится до 9 мая. 4 отряда десанта в количестве 80 человек примут участие в благоустройстве исторических и памятных мест на разных локациях города. В планах у ребят за 4 выезда «десанта» благоустроить следующие места: ДОТы в разных районах города, братские захоронения, береговую батарею №113, а также аллею студенческих отрядов в парке Победы. Акция «Десант Победы» ежегодно реализуется студенческими отрядами с весны 2019 года, — сообщили в пресс-службе Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

Студенческие отряды Севастополя отпразднуют свое шестилетие Студенческие отряды Севастополя отпразднуют свое шестилетие Студенческие отряды Севастополя отпразднуют свое шестилетие

Мероприятия организованы Севастопольским региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие Отряды» при поддержке Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя, ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя».

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»

Студенческие отряды Севастополя отпразднуют свое шестилетие

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.