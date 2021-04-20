Студенческие отряды Севастополя отпразднуют свое шестилетие

21 апреля в 15:00 у главного фонтана в парке Победы более 200 представителей севастопольских студотрядов отметят свое шестилетие и дадут старт патриотической акции «Десант Победы».

На мероприятии будут награждены брендированной продукцией и почетными грамотами лучшие активисты организации, а также проведен квест по территории парка. В праздничном квесте примут участие 10 команд, которым предстоит преодолеть 10 тематических локаций, связанных со студенческими отрядами. Также в рамках праздника состоится торжественное открытие ежегодной патриотической акции «Десант Победы», которая продлится до 9 мая. 4 отряда десанта в количестве 80 человек примут участие в благоустройстве исторических и памятных мест на разных локациях города. В планах у ребят за 4 выезда «десанта» благоустроить следующие места: ДОТы в разных районах города, братские захоронения, береговую батарею №113, а также аллею студенческих отрядов в парке Победы. Акция «Десант Победы» ежегодно реализуется студенческими отрядами с весны 2019 года, — сообщили в пресс-службе Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

Мероприятия организованы Севастопольским региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие Отряды» при поддержке Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя, ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя».

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»