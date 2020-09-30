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Студенческие отряды Севастополя подведут итоги трудового лета
фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения молодежной организации "Российские Студенческие Отряды"

Студенческие отряды Севастополя подведут итоги трудового лета

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:32 30.09.2020

2 октября (в 17:00) на Матросском бульваре около 300 представителей студенческих отрядов Севастополя подведут итоги трудового лета.

Закрытие третьего трудового семестра – традиционное мероприятие для представителей Российских студенческих отрядов, которое знаменует окончание рабочего сезона. В этом году представители студдвижения трудились по четырем приоритетным направлениям. Строители работали на Зональной студенческой стройке «Лахта-Центр» в Санкт-Петербурге при строительстве самого высокого небоскреба Европы, вожатые в детских оздоровительных лагерях Крыма и Севастополя, археологи на раскопках в музее-заповеднике «Херсонес Таврический», а представители сервисного направления работали горничными, официантами и матросами-спасателями, — рассказали в пресс-службе Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

Подводя итоги лета, на торжественном закрытии отметят лучших в своем направлении ребят, которые показали наивысшие результаты и профессионализм, как в летний, так и в подготовительный период.

Также будут награждены лучшие командир и комиссар линейного студенческого отряда по итогам работы за 2019 – 2020 г. Ключевым моментом праздника станет определение лучшего линейного студенческого отряда и передача знамени. Помимо торжественной части на мероприятии запланировано выступление творческих танцевальных и вокальных коллективов, флаговое шоу, возложение цветов мемориалу и многое другое, — отмечают организаторы события.

Студенческие отряды Севастополя подведут итоги трудового лета

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