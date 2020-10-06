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Студенческие отряды Севастополя подвели итоги летней работы

Студенческие отряды Севастополя подвели итоги летней работы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:02 06.10.2020

На Матросском бульваре около 300 представителей студенческих отрядов Севастополя традиционно закрыли третий трудовой семестр.

Традиционно на закрытии были награждены лучшие бойцы по направлениям, которые показали высокие достижения в работе. Лучшим бойцом археологического направления стал Марк Цымбал, строительного – Владислав Тарасов, сервисного – Илья Тимофеев, педагогического – Юлия Жданович, — сообщили в пресс-службе Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

В этом году представители студдвижения трудились по четырем приоритетным направлениям. Строители работали на Зональной студенческой стройке «Лахта-Центр» в Санкт-Петербурге при строительстве самого высокого небоскреба Европы, вожатые в детских оздоровительных лагерях Крыма и Севастополя, археологи на раскопках в музее-заповеднике «Херсонес Таврический», а представители сервисного направления работали горничными, официантами и матросами-спасателями.

Я заряжен энергией и это не только от того, что рад видеть вас, но и от того, что мы смогли достойно принять третий трудовой семестр, – обратился к бойцам и кандидатам командир студенческих отрядов Севастополя  Денис Кондратьев.

Также отмечены лучший командир и комиссар, ими стали Анастасия Адамык и Алена Зарембо.

Ключевым событием праздника стало определение лучшего линейного отряда по итогам года. Впервые в истории студенческих отрядов Севастополя им стал отряд из строительного направления – «Грифон».

Студенческие отряды Севастополя подвели итоги летней работы Студенческие отряды Севастополя подвели итоги летней работы Студенческие отряды Севастополя подвели итоги летней работы Студенческие отряды Севастополя подвели итоги летней работы

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»

Студенческие отряды Севастополя подвели итоги летней работы

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