Студенческие отряды Севастополя подвели итоги летней работы

На Матросском бульваре около 300 представителей студенческих отрядов Севастополя традиционно закрыли третий трудовой семестр.

Традиционно на закрытии были награждены лучшие бойцы по направлениям, которые показали высокие достижения в работе. Лучшим бойцом археологического направления стал Марк Цымбал, строительного – Владислав Тарасов, сервисного – Илья Тимофеев, педагогического – Юлия Жданович, — сообщили в пресс-службе Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

В этом году представители студдвижения трудились по четырем приоритетным направлениям. Строители работали на Зональной студенческой стройке «Лахта-Центр» в Санкт-Петербурге при строительстве самого высокого небоскреба Европы, вожатые в детских оздоровительных лагерях Крыма и Севастополя, археологи на раскопках в музее-заповеднике «Херсонес Таврический», а представители сервисного направления работали горничными, официантами и матросами-спасателями.

Я заряжен энергией и это не только от того, что рад видеть вас, но и от того, что мы смогли достойно принять третий трудовой семестр, – обратился к бойцам и кандидатам командир студенческих отрядов Севастополя Денис Кондратьев.

Также отмечены лучший командир и комиссар, ими стали Анастасия Адамык и Алена Зарембо.

Ключевым событием праздника стало определение лучшего линейного отряда по итогам года. Впервые в истории студенческих отрядов Севастополя им стал отряд из строительного направления – «Грифон».

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»