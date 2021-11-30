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Студенческие отряды Севастополя подвели итоги Творческого фестиваля

Студенческие отряды Севастополя подвели итоги Творческого фестиваля

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:33 30.11.2021

29 ноября на официальной страничке студенческих отрядов Севастополя в социальной сети «ВКонтакте» определили лучших танцоров, вокалистов и мастеров оригинального жанра в рамках Творческого фестиваля.

В мероприятии приняли участие более 150 талантливых представителей севастопольской молодежи в составе более 30 команд, которые представили свое творчество в трех направлениях: «танцевальное», «вокальное» и «оригинальный жанр». Фестиваль проходил в дистанционном формате. Участники записывали видеоролики своих номеров и отправляли на оценку жюри. По результатам данного оценивания победителем в танцевальном направлении, номинации «массовый эстрадный танец» победил коллектив отряда «Стальные львы», в индивидуальном оценивании одержали победу отряд «Наследие» и Яникова Елизавета. Лучшим в направлении «оригинальный жанр» стал коллектив отрядов «ВОЛЬТ» и «НЕМО». В вокальном направлении, в номинации «песня с записанной оранжировкой» победил отряд строителей «Пламя», в номинации «песня с живым инструментальным исполнением» – отряд «Черная Жемчужина», — сообщили в пресс-служба Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

Студенческие отряды Севастополя подвели итоги Творческого фестиваля Студенческие отряды Севастополя подвели итоги Творческого фестиваля Студенческие отряды Севастополя подвели итоги Творческого фестиваля

Мероприятие организовано Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя, ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя» и Севастопольским региональным отделением МООО «Российские Студенческие Отряды».

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»

Студенческие отряды Севастополя подвели итоги Творческого фестиваля

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