Студенческие отряды Севастополя подвели итоги Творческого фестиваля

29 ноября на официальной страничке студенческих отрядов Севастополя в социальной сети «ВКонтакте» определили лучших танцоров, вокалистов и мастеров оригинального жанра в рамках Творческого фестиваля.

В мероприятии приняли участие более 150 талантливых представителей севастопольской молодежи в составе более 30 команд, которые представили свое творчество в трех направлениях: «танцевальное», «вокальное» и «оригинальный жанр». Фестиваль проходил в дистанционном формате. Участники записывали видеоролики своих номеров и отправляли на оценку жюри. По результатам данного оценивания победителем в танцевальном направлении, номинации «массовый эстрадный танец» победил коллектив отряда «Стальные львы», в индивидуальном оценивании одержали победу отряд «Наследие» и Яникова Елизавета. Лучшим в направлении «оригинальный жанр» стал коллектив отрядов «ВОЛЬТ» и «НЕМО». В вокальном направлении, в номинации «песня с записанной оранжировкой» победил отряд строителей «Пламя», в номинации «песня с живым инструментальным исполнением» – отряд «Черная Жемчужина», — сообщили в пресс-служба Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».