Студенческие отряды Севастополя провели школу сервиса и гостеприимства ЮФО

Студенческие отряды Севастополя провели окружную школу сервиса и гостеприимства для представителей крупнейшей молодежной организации Российские студенческие отряды. Студенты из шести регионов страны собрались на базе Международного молодежного центра «I&Camp» для получения знаний по самым востребованным направлениям индустрии сервиса на Юге России: бармен, официант и матрос-спасатель. В течение трех дней более 200 человек посетили 20 образовательных площадок.

У вас была очень насыщенная образовательная и развлекательная программа. После этой школы вы вернетесь домой с багажом новых знаний и впечатлений. Огромное спасибо ребятам из Севастопольского регионального отделения за организацию такого масштабного проекта! — заместитель начальника Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя Марина Слонченко.



Для каждого направления, отмечают в Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды», была разработана индивидуальная программа с упором на конкретные умения и компетенции:

Матросы-спасатели посетили практические занятия на воде по оказанию первой медицинской помощи от представителей Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Также ребята изучили охрану труда и освоили коммуникативные навыки для работы с детьми различных возрастных категорий.

Обучающиеся по направлению «официант» прослушали лекции от Данила Мартынова, организатора и ведущего крупных региональных проектов и Артура Чебану, основателя консалтинговой компании «HR Consulting». Во время занятий студенты изучали сценарии обслуживания и методы расширения продаж, основные причины возникновения конфликтов и пути их решения, барменское стекло и приборы, правила и виды сервировки стола. Все полученные знания участники закрепили на практике.

Будущих барменов со спецификой их работы познакомил Денис Зарецкий, полуфиналист World Spitits Awards Ukraine 2019 года и победитель конкурса Diadgeo World Awards. Он рассказал ребятам о видах напитков, классификации коктейлей, а также о барном стекле, инвентаре и правилах их использования. Благодаря лекциям квалифицированного спикера участники узнали о видах кофе, степенях его прожарки, помола и способах приготовления кофейных напитков.

Эта школа пролетела максимально быстро, но я очень надеюсь, что приобретенные знания, навыки и полезные знакомства помогут развивать сервисное направление в ваших регионах! — комментирует руководитель проекта окружной школы сервиса и гостеприимства ЮФО Дарья Денисова.

После завершения образовательной программы участники школы написали итоговые тесты, где показали уровень приобретенных знаний и компетенций. По итогам тестирования 90% участников получили сертификаты о прохождении окружной школы сервиса и гостеприимства Южного федерального округа.

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»