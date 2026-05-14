Студенческие отряды Крыма объединили молодежь для благоустройства поселка Аграрное

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:52 14.05.2026

Студенческие отряды Крыма выступили организаторами экологической акции в поселке Аграрное. В мероприятии по благоустройству территории приняли участие бойцы студенческих отрядов: студенты высших учебных заведений и учащиеся общеобразовательных школ.

Инициатива, направленная на сохранение природного наследия и улучшение качества городской среды, сплотила молодежь разных возрастов вокруг идеи социальной ответственности. Акцент был сделан на ключевых общественных пространствах и наиболее популярных зеленых зонах поселка.

В ходе экологического десанта участники привели в порядок местные скверы, очистили пешеходные дорожки и аллеи. Основной целью акции стало не только физическое устранение мусора, но и формирование культуры бережного отношения к экологии региона.

Сегодняшняя акция показала, что подрастающее поколение искренне заботится о месте, где живет и учится. Объединение сил студентов и школьников позволило нам охватить значительную территорию и добиться видимых результатов всего за один день, — поделилась Мария Некрасова, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Проведение подобных экологических десантов является частью регулярной деятельности студенческих отрядов Республики Крым. Они на постоянной основе реализуют социально значимые проекты, направленные на развитие региона и вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

