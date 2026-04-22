Студенческие отряды Крыма повысили уровень безопасности по охране труда и СИЗ

Студенческие отряды Крыма повысили уровень безопасности по охране труда и СИЗ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:36 22.04.2026

В рамках ежегодной Всероссийской недели охраны труда, Государственное автономное учреждение Республики Крым «Ресурсный центр» провело серию образовательных лекций, посвященных ключевым аспектам безопасности труда и пожарной безопасности для студенческих отрядов Крыма. Мероприятия были направлены на повышение осведомленности и формирование практических навыков у молодежи в сфере охраны здоровья и жизни.

Лекции охватили такие важные темы, как «День огнетушителя» и «Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Участники получили исчерпывающую информацию о фундаментальных принципах безопасного труда, правилах и порядке использования огнетушителей различных типов, а также ознакомились с видами СИЗ и нормами их применения.

Особое внимание в ходе лекций было уделено практической составляющей. Под руководством опытных специалистов ГАУ РК «Ресурсный центр», слушатели смогли не только теоретически изучить, но и на практике освоить правильные приемы использования огнетушителя. Этот навык является критически важным для каждого человека и может сыграть решающую роль в предотвращении развития чрезвычайных ситуаций и спасении жизней.

Проведение подобных мероприятий в рамках Всероссийской недели охраны труда подчеркивает нашу приверженность принципам создания безопасной среды для всех граждан, особенно для молодежи, которая активно включается в трудовую деятельность, — комментирует Мария Некрасова, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

реклама в крыму

