Студенческие отряды Крыма провели субботник в школе-интернате

На территории ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат» Симферопольского района состоялся субботник. Он прошёл по инициативе Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов в рамках Всероссийской акции #ТрудКрут , приуроченной к празднованию Дня весны и труда.

Усилиями студентов и сотрудников школы-интерната была очищена прилегающая к образовательному учреждению территория от мусора, покошена трава, проведена обрезка веток и убран сухостой.

Я считаю, что трудовое добровольчество – это отличный повод проявить свои гражданские качества, работать на благо окружающих нас людей, созидать вместе в команде и формировать ту общность единомышленников, которые в последующем через студенческие трудовые отряды смогут плодотворно трудиться в летний период, работая вожатыми, строителями, проводниками, в гостеприимстве и сервисе, – рассказала Яна Чудинова, комиссар штаба студенческих отрядов Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи-Якубова.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»